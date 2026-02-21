Размер шрифта
В Ленобласти ребенок в шортах и футболке бродил по улице

В Ленобласти шестилетний мальчик убежал из дома в шортах и футболке
Росгвардия по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Киришском районе Ленинградской области росгвардейцы нашли шестилетнего мальчика, который бродил по улице в одних шортах и футболке в мороз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 19 февраля. Патруль заметил ребенка у дома на проспекте Героев. На мальчике не было теплой одежды, он замерз и не мог объяснить, где живет. Росгвардейцы укутали его, посадили в служебную машину и отвезли в отдел полиции, где напоили чаем.

Спустя 15 минут в полицию обратилась 29-летняя мать мальчика. Она рассказала, что ненадолго вышла в магазин, а когда вернулась, ребенка дома не было.

До этого в Екатеринбурге прохожая нашла брошенную на морозе полуторагодовалую девочку. Ребенок сидел один во дворе дома возле качелей, женщина отвела девочку в ближайший частный детский сад, воспитанники которого часто гуляют на детской площадке. По словам екатеринбурженки, в этот момент другие дети уже зашли в группу, и никто не хватился пропавшей девочки.

Ранее в Калининграде мальчик три дня ходил по районам города, пока его искали сотни людей.
 
