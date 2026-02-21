Размер шрифта
Стало известно, куда россияне летали этой зимой

«Авиасейлс»: на Узбекистан пришлось 25% всех международных перелетов зимой
Marina Rich/Shutterstock/FOTODOM

Российские путешественники этой зимой посетили 156 стран — на одну больше, чем прошлой зимой. Самым активным месяцем для перелетов стал декабрь — 37% от всех зимних бронирований. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

По данным сервиса, лидером у отдыхающих стал Узбекистан — на него пришлось 25% от всех международных перелетов. Также популярными направлениями зимы стали Турция (10%), Армения (8%), Таджикистан (7%), ОАЭ (6%), Кыргызстан (5%), Таиланд (5%) и  Грузия (4%). По итогам к прошлой зиме значительно выросла доля перелетов в Китай (+65%), Египет (+36), Японию (+34), Вьетнам (+33) и Индию (+23).

Средняя продолжительность путешествия за рубеж составила 12 дней, а больше двух недель отдыхали в Таиланде, Индонезии и Вьетнаме.

Самым популярным внутренним направлением остается Москва — 27% от всех внутренних перелетов. Также в топе зимы у путешественников Санкт-Петербург (12%), Сочи (7%), Екатеринбург (5%), Минеральные Воды (4%), Махачкала (4%), Калининград (3%), Казань (3%), Уфа (2%) и Самара (2%).

В среднем в городах России отдыхали шесть дней. А дольше недели бронировали отпуск во Владивостоке, Хабаровске и Якутске — 11 дней.

Доля семейных путешественников по внутренним направлениям составила 6%, как и прошлой зимой. Самыми популярными детскими направлениями стали Сочи (9%), Махачкала (9%) и Горно-Алтайск (8%).

За рубеж также забронировали 6% авиабилетов с детьми. Чаще всего семейные пассажиры путешествовали на Мальдивы — 16% от всех перелетов по направлению. Также с маленькими отдыхающими отправлялись в Таиланд (13%) и Вьетнам (11%).

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха на 8 Марта.
 
