Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Общество

В американском штате поддержали демонстрацию заповедей из Библии в школах

NBC: суд поддержал обязательную демонстрацию 10 заповедей в школах Луизианы
Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

Апелляционный суд в США поддержал обязательную демонстрацию 10 христианских заповедей (или 10 заповедей Моисея) в государственных школах штата Луизиана, несмотря на решения о приостановке действия соответствующего закона в штате. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на решение.

Телеканал отметил, что закон может остаться в силе.

Пятый окружной апелляционный суд в Новом Орлеане, юрисдикция которого распространяется на штаты Луизиана, Техас и Миссисипи постановил, что пока рано выносить вердикт о том, нарушает ли этот закон американскую конституцию.

Суд назвал доводы для отмены закона предположениями, не позволяющим обосновать такую меру с точки зрения юриспруденции. При этом организации, представляющие истцов заявили о плане оспорить это решение.

10 заповедей, который по-другому называются «Декалог», — это основные этические и религиозные законы, данные Богом Моисею на горе Синай для израильтян после того, как они были освобождены из египетского рабства (книга Библии «Бытие»). Они включают запрет идолопоклонства, почитание Бога и родителей, запреты на убийство, прелюбодеяние, кражу, ложь и зависть.

Ранее в США 90-летняя учительница английского языка попала в Книгу рекордов Гиннесса.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!