В американском штате поддержали демонстрацию заповедей из Библии в школах

Апелляционный суд в США поддержал обязательную демонстрацию 10 христианских заповедей (или 10 заповедей Моисея) в государственных школах штата Луизиана, несмотря на решения о приостановке действия соответствующего закона в штате. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на решение.

Телеканал отметил, что закон может остаться в силе.

Пятый окружной апелляционный суд в Новом Орлеане, юрисдикция которого распространяется на штаты Луизиана, Техас и Миссисипи постановил, что пока рано выносить вердикт о том, нарушает ли этот закон американскую конституцию.

Суд назвал доводы для отмены закона предположениями, не позволяющим обосновать такую меру с точки зрения юриспруденции. При этом организации, представляющие истцов заявили о плане оспорить это решение.

10 заповедей, который по-другому называются «Декалог», — это основные этические и религиозные законы, данные Богом Моисею на горе Синай для израильтян после того, как они были освобождены из египетского рабства (книга Библии «Бытие»). Они включают запрет идолопоклонства, почитание Бога и родителей, запреты на убийство, прелюбодеяние, кражу, ложь и зависть.

