Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Спорт

Обвиненному в домогательствах тренеру фигуристок избрали меру пресечения

Обвиненный в домогательствах тренер Медовиков отправлен под домашний арест
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Центральный райсуд Новосибирска в субботу отправил под домашний арест тренера по фигурному катанию из Новосибирска Константина Медовикова, обвиненного в домогательствах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.
«
«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 30 марта», - сказала собеседница агентства.

20 февраля Медовикова задержали в Новосибирске.

Уголовное дело в отношении Медовикова было возбуждено в мае 2025 года по части 2 статьи 135 УК РФ — «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста». Поводом стало заявление матери 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, которая обвинила тренера в систематических домогательствах к ее дочери.

Тренер уволился из учреждения в начале марта 2025 года. Часть родителей фигуристов выступила в поддержку наставника. Члены родительского комитета обратились в органы опеки с просьбой проверить условия жизни семьи заявительницы, назвав обвинения в свой адрес необоснованными. Обвинения в свой адрес сам тренер никак не комментировал.

Ранее бывший тренер американской фигуристки Эмбер Гленн был обвинен в домогательствах.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!