Появились первые кадры с места жесткой посадки Ми-8 в ЯНАО

Telegram-канал 112 опубликовал видео с места жесткой посадки вертолета в ЯНАО

Telegram-канал 112 опубликовал первые кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе.

На видео попало само поврежденное воздушной судно, а также разбросанные рядом детали.

По данным канала, на борту находились 10 человек, включая троих членов экипажа. Одному из них потребовалась амбулаторная медицинская помощь, ее оказали на месте. Причины жесткой посадки не уточняются.

Накануне ночью стало известно о падении вертолета в Ромненском округе Амурской области. Пассажиры воздушного судна не выжили. По информации Telegram-канала SHOT, на борту находились сотрудницы МВД и СК, пилот, а также бывший сотрудник администрации села Ромны. Они вылетели из Ромненского муниципального округа для расследования ЧП на лесозаготовке. Экс-чиновник должен был показать пилоту дорогу, поскольку тот плохо знал местность, однако обратно он уехал на автомобиле один, тогда как остальные возвращались на вертолете поздно вечером.

В связи с крушением в Ромненском районе Приамурья объявлен трехдневный траур.

Ранее появились кадры с места падения вертолета в Приамурье.
 
