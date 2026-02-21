Размер шрифта
Стало известно о состоянии пассажиров и экипажа вынужденно севшего Ми-8 в ЯНАО

Пассажирам и экипажу вынужденно севшего вертолета Ми-8 в ЯНАО оказана медпомощь
Ирина Алтухова/РИА Новости

Пассажирам и экипажу вертолета Ми-8, совершившего вынужденную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, оказана медицинская помощь на месте, серьезных травм у них не выявлено. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе депздрава региона.

«Все пассажиры и члены экипажа живы, угрозы жизни нет», — сказала в ведомстве.

До этого Telegram-канал 112 сообщил, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. Отмечается, что на борту вертолета Ми-8 находились 10 человек, включая троих членов экипажа.

Также накануне ночью стало известно о падении вертолета в Ромненском округе Амурской области. Вертолет пропал в 130 км от села Амаранка. По данным SHOT, на вертолете из Ромненского муниципального округа вылетели сотрудницы МВД и СК, пилот и экс-сотрудник администрации села Ромны. Правоохранители собирались расследовать кончину работника лесозаготовки, а бывший местный чиновник должен был показать дорогу пилоту, плохо знавшему местность. Обратно экс-работник администрации уехал один на машине. Остальные возвращались на вертолете в позднее время суток.

Ранее женщина с ребенком на внедорожнике провалилась под лед на Байкале.
 
