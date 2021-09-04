Рогозин назвал сроки запуска сверхтяжелой ракеты «Ангара»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первые пуски ракет «Ангара» сверхтяжелого класса планируются в 2026 году.

«Ангара» это уникальные ракеты, которые строятся по модульному принципу. То есть из однотипных универсальных модулей собираются ракеты в легком, тяжелом и супертяжелом классах. Для того, чтобы добиться супертяжелого класса, третья ступень ставится с водородным двигателем», — рассказал он телеканалу «Звезда».

По словам Рогозина, если ракета «Союз-2» выводит на низкую опорную орбиту от семи до восьми тонн, то «Ангара» выводит 24 тонны и 27 тонн с космодрома Восточный — за счет его более южного расположения. Он уточнил, что ракеты с водородным двигателем будут выводить по 37 тонн.

Ранее сообщалось, что эскизный проект ракеты-носителя «Ангара-А5В» с кислородно-водородной ступенью планируется закончить в этом году.