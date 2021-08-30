С модулем «Наука» на МКС возникло два блока проблем

После выведения многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» на орбиту и стыковки с МКС возникло два блока проблем. Об этом сообщил дважды Герой Советского Союза, генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» и член-корреспондент РАН Владимир Соловьев, передает ТАСС.

«Первый был связан с двигательной установкой и топливом. <…> Второй блок проблем возник уже после успешной автоматической стыковки. Он связан с датчиками аппаратуры и новым сложным программным обеспечением модуля», — рассказал он.

Соловьев пояснил, что сначала в модуле неправильно открылись клапаны и неправильно прошел процесс распределения топлива. Из-за этого при восьмисуточном полете «Науки» к МКС мог возникнуть дефицит топлива. В связи с этим специалисты регулярно следили за расходом горючего в текущих динамических операциях и максимально его берегли. Затем специалистом достаточно долго не удавалось объединить вычислительные комплексы «Науки» и Российского сегмента МКС.

«Вычислительный комплекс МЛМ «думал», что он не состыковался, а все еще находится в автономном полете, и это приводило к тому, что он отдавал неправильные команды», — рассказал генконструктор.

Специалист также подчеркнул, что сейчас все проблемы устранены и модуль работает в штатном режиме.

МЛМ «Наука» пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции 30 июля. Спустя месяц, 30 августа, Соловьев заявил, что на борту нового модуля начался первый научный эксперимент.