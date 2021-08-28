Запуск американской ракеты-носителя Astra перенесли

Американская частная аэрокосмическая компания Astra перенесла запуск разработанной ими ракеты-носителя, сообщает в Twitter-аккаунте компании.

«Сегодня мы не взлетаем. У нас все еще есть возможности для запуска до 11 сентября. Следите за обновлениями», — говорится в сообщении.

Глава компании Крис Кемп уточнил, что решение остановить запуск было принято вскоре после запуска двигателей.

Калифорнийский космический стартап Astra планирует в будущем запускать на орбиту небольшие легкие ракеты едва ли не ежедневно. В декабре 2020 года стартап впервые запустил 12-метровую ракету Rocket 3.2 с Аляски в космос, хотя она и не вышла на заданную орбиту.

По данным аналитиков, ежегодный рынок легких космических нагрузок растет, и фирма планирует отхватить его немалую часть, привлекая клиентов возможностью дешевых, гибких по времени пусков при помощи ракет, умещающихся в стандартный контейнер. Планируется, что ракеты будут постоянно совершенствоваться.