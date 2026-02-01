«Что хочу, то и делаю там»: Долина ответила на обвинения в захвате берега у ручья

Долина после жалоб заявила, что пруд в Подмосковье принадлежит ей

Народная артистка РФ, певица Лариса Долина ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье. Ее слова после сольного концерта в Домодедово приводит РИА Новости.

Исполнительница заявила, что пруд расположен на ее земле и является ее собственностью.

«Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там. Хочу — зарою его, а хочу — нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля», — сказала она.

В январе стало известно, что предприниматель из Саратова Глеб Рыськов обратился в прокуратуру с требованием освободить участок на берегу ручья в Московской области от объектов, которые, по его данным, принадлежат певице.

По словам бизнесмена, гараж, жилой дом, искусственный пруд и нежилой объект с наименованием «жилой дом» попадают в прибрежную защитную полосу ручья, который является федеральным водным объектом. Рыськов призвал привлечь артистку к административной ответственности.

