Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Долина прослезилась на сольном концерте в Домодедово

Долина не сдержала слез в финале сольного концерта в Домодедово
ulybka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народная артистка РФ, певица Лариса Долина не сдержала слез в финале своего сольного концерта в Домодедово, передает РИА Новости.

В материале уточняется, что исполнительница заканчивала выступление композициями «Момент истины» и «Стена». Когда она пропела строчку «Боже, дай мне силы» в первой песне, то опустила микрофон, приложила руку к сердцу и устремила взгляд вверх, пытаясь сдержать слезы. Последним номером стала песня «Стена». На словах «Я справляюсь со стеной, пока вы все со мной…» Долина снова растрогалась и не сдержала эмоций. В этот момент зрители встали и начали хлопать.

После завершения скандала с квартирой в Хамовниках Долина анонсировала 21 концерт, шесть из которых сольные. При этом еще в начале года певица перенесла выступления из-за плохих продаж билетов. Однако затем музыкальный критик Сергей Соседов заявил «Газете.Ru», что артистка, наоборот, увеличила количество концертов в три раза в 2026 году из-за спроса.

1 февраля она выступила с большим сольным концертом «Юбилей в кругу друзей» во дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово. Самые дорогие билеты стоили до 6,5 тыс. руб., и большинство из них раскупили.

Ранее Долина рассказала, что дало ей силу пережить скандал с квартирой.
 
Теперь вы знаете
Посуда с токсичным свинцом оказалась в домах большинства россиян. Это опасно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!