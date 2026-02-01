Долина прослезилась на сольном концерте в Домодедово

Народная артистка РФ, певица Лариса Долина не сдержала слез в финале своего сольного концерта в Домодедово, передает РИА Новости.

В материале уточняется, что исполнительница заканчивала выступление композициями «Момент истины» и «Стена». Когда она пропела строчку «Боже, дай мне силы» в первой песне, то опустила микрофон, приложила руку к сердцу и устремила взгляд вверх, пытаясь сдержать слезы. Последним номером стала песня «Стена». На словах «Я справляюсь со стеной, пока вы все со мной…» Долина снова растрогалась и не сдержала эмоций. В этот момент зрители встали и начали хлопать.

После завершения скандала с квартирой в Хамовниках Долина анонсировала 21 концерт, шесть из которых сольные. При этом еще в начале года певица перенесла выступления из-за плохих продаж билетов. Однако затем музыкальный критик Сергей Соседов заявил «Газете.Ru», что артистка, наоборот, увеличила количество концертов в три раза в 2026 году из-за спроса.

1 февраля она выступила с большим сольным концертом «Юбилей в кругу друзей» во дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово. Самые дорогие билеты стоили до 6,5 тыс. руб., и большинство из них раскупили.

Ранее Долина рассказала, что дало ей силу пережить скандал с квартирой.