Общество

План «Ковер» введен в аэропорту российского города

План «Ковер» ввели в аэропорту Владикавказа
«Газета.Ru»

План «Ковер» ввели в аэропорту Владикавказа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«В аэропорту Владикавказа объявлен план «ковер», — написал он.

Тем временем Telegram-канал SHOT пишет, что в Славянском районе Краснодарского края произошло около 10 взрывов. Местные жители рассказали, что около 17:00 включились сирены воздушной опасности. После этого они услышали «серию гулких взрывов» и увидели вспышки в небе. По предварительным данным, район атаковали беспилотники.

1 февраля в пресс-службе Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 94 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Кроме того, были сбиты четыре управляемые авиабомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

Ранее в Минтрансе заявили, что компенсировать ущерб авиакомпаниям от плана «Ковер» не планируется.
 
