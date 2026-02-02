Над Петербургом появились сразу «четыре луны»

В ночь на 1 февраля жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного зрелища – в небе над городом наблюдались «четыре луны». Об этом редком оптическом явлении сообщило издание «Фонтанка».

В интернете появились фотографии, сделанные очевидцами, на которых можно увидеть четыре светящихся объекта, напоминающих Луну, хотя и отличающихся по интенсивности свечения. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус объяснил, что запечатленное на снимках явление – это оптическая иллюзия, возникающая при съемке через многослойный стеклопакет.

«Когда яркий объект, в данном случае Луна, фотографируется через окно, свет переотражается между стеклами. Каждое стекло создает свой дубликат изображения», — объяснил эксперт.

При этом он отметил, что существует и природное явление, известное как парселена (или «ложная луна»), при котором на небе действительно можно увидеть несколько лун, но оно выглядит иначе.

При парселене настоящая Луна располагается в центре, а ее менее яркие копии – по бокам. Это явление возникает из-за преломления лунного света в кристаллах льда, содержащихся в высоких перисто-слоистых облаках.

