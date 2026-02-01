Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Трамп пообещал решить финансовый кризис ООН

Трамп заявил, что заставит должников расплатиться с ООН
Evelyn Hockstein/Reuters

Решить финансовые проблемы ООН можно, заставив членов всемирной организации выплатить долги по взносам. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил изданию Politico.

Глава Белого дома подчеркнул, что в состоянии заставить всех должников ООН выполнить свои финансовые обязательства, так же, как он заставил платить по долгам членов Североатлантического альянса.

При этом издание отметило, что Трамп не уточнил, будет ли Вашингтон погашать собственную задолженность.

30 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил странам — участницам всемирной организации, что она находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса» из-за неуплаты взносов и бюджетного правила, вынуждающего ее возвращать неизрасходованные средства.

Взносы в ООН — это обязательные платежи государств-членов, формирующие бюджет организации, распределяемые на основе их платежеспособности. Основные плательщики — США (22%), Китай (7,9–18,7% в разных бюджетах), Япония (8-10%), Германия (6-7%), Великобритания, Франция, Россия (2,3-3% в разных бюджетах). Задолженность лишает права голоса в Генеральной Ассамблее.

Ранее сообщалось, что Россия внесла в бюджет ООН более $71 млн, полностью оплатив взнос.
 
Теперь вы знаете
Посуда с токсичным свинцом оказалась в домах большинства россиян. Это опасно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!