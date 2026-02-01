Трамп пообещал решить финансовый кризис ООН

Трамп заявил, что заставит должников расплатиться с ООН

Решить финансовые проблемы ООН можно, заставив членов всемирной организации выплатить долги по взносам. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил изданию Politico.

Глава Белого дома подчеркнул, что в состоянии заставить всех должников ООН выполнить свои финансовые обязательства, так же, как он заставил платить по долгам членов Североатлантического альянса.

При этом издание отметило, что Трамп не уточнил, будет ли Вашингтон погашать собственную задолженность.

30 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил странам — участницам всемирной организации, что она находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса» из-за неуплаты взносов и бюджетного правила, вынуждающего ее возвращать неизрасходованные средства.

Взносы в ООН — это обязательные платежи государств-членов, формирующие бюджет организации, распределяемые на основе их платежеспособности. Основные плательщики — США (22%), Китай (7,9–18,7% в разных бюджетах), Япония (8-10%), Германия (6-7%), Великобритания, Франция, Россия (2,3-3% в разных бюджетах). Задолженность лишает права голоса в Генеральной Ассамблее.

Ранее сообщалось, что Россия внесла в бюджет ООН более $71 млн, полностью оплатив взнос.