Жители Кубани услышали «серию гулких взрывов» и увидели в небе вспышки

В Славянском районе Краснодарского края произошло около 10 взрывов, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Местные жители рассказали, что около 17:00 включились сирены воздушной опасности. После этого они услышали «серию гулких взрывов» и увидели вспышки в небе.

По предварительным данным, район атаковали беспилотники. Их уничтожает система ПВО (противовоздушной обороны).

«Около 18:00 в районе Черного моря наворачивал круги американский самолет-шпион Boeing P-8A Poseidon. Он мог заниматься разведдеятельностью в интересах украинских военных», — добавляет Telegram-канал.

На этом фоне оперштаб Краснодарского края заявил, что многоквартирный дом получил повреждения в результате атаки БПЛА в городе Славянск-на-Кубани. В здании выбило окна в нескольких квартирах. При этом никто не пострадал. На место прибыли сотрудники специальных и оперативных служб.

