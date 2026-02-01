Москвичам рассказали, когда высматривать «снежную Луну»

Ученый Богачев: снежную Луну можно будет увидеть в Москве в ночь на 1 февраля

В ночь на понедельник, 2 февраля, москвичи смогут увидеть «снежную Луну», сообщил «Осторожно, Москва» руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук) Сергей Богачев.

Ученый уточнил, что на максимальную высоту Луна поднимется примерно в 1:00.

«Математически пик приходится примерно на час ночи по Москве, но фактически Луна уже полная», — сказал он и добавил, что следующей ночью Луна уменьшится.

До этого на Солнце произошла вспышка высшего класса. Ее пик пришелся на 15:33, но была большая вероятность новых крупных событий в скором времени.

Позднее в лаборатории добавили, что вспышка вряд ли повлияет на Землю: ее активная область была удалена от линии Солнце-Земля. Однако в зоне прямого воздействия на Землю взрывной центр будет со вторника, 3 февраля, по субботу, 7 февраля.

