В России с 1 февраля проиндексируют соцвыплаты

Володин заявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий с 1 февраля
Владимир Федоренко/РИА Новости

С 1 февраля в России произошло повышение более чем 40 социальных выплат и пособий на 5,6%. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, чьи слова приводит официальный сайт нижней палаты.

Володин заверил, что в федеральном бюджете предусмотрены все необходимые средства для выполнения государством социальных обязательств перед гражданами России.

«Размер выплат, пособий и компенсаций пересматривается на основе фактического индекса потребительских цен за прошедший год», — уточнил он.

В частности, был увеличен размер материнского капитала. При появлении первенца семья может рассчитывать на сумму около 729 тыс. рублей, а при рождении второго ребенка – еще на 234,3 тыс. рублей.

Единовременная выплата при рождении ребенка теперь составляет почти 28,5 тыс. рублей. Женщинам, удостоенным почетного звания «Мать-героиня», будет выплачиваться 76,5 тыс. рублей. Возрастут также компенсационные выплаты, предназначенные для ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами с детства I группы, а также ряд других социальных выплат, направленных на поддержку семей с детьми.

Кроме того, индексация коснется ежемесячных денежных выплат для различных категорий льготников, включая ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, Героев России и Героев Труда, а также инвалидов всех групп.

Ранее в Госдуме напомнили о праве работающих пенсионеров на меры поддержки.
 
