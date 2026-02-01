В Киеве введут графики отключения электричества

В Киеве снова введут временные графики отключения электричества. Об этом сообщила пресс-служба украинского энергетического холдинга «ДТЭК».

«Возвращаемся к временным графикам. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию», — сказано в сообщении.

В нем уточняется, что временные графики отключения электричества начнут действовать в столице Украины с полуночи.

Накануне большинство украинских регионов столкнулось с масштабным отключением электричества. Причиной послужил одновременный выход из строя высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также между западной и центральной частями самой Украины.

На этом фоне в ряде городов, в том числе в Киеве, прекратилась подача воды и отопления, была остановлена работа метро. Мэр города Виталий Кличко призвал горожан запастись теплой одеждой, питьевой и технической водой, едой и медикаментами.

Ранее на Западе заявили, что энергосистема Украины «висит на волоске».