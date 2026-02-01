Главу майнинговой компании BitRiver арестовали по делу об уклонении от налогов

Главу майнингового дата-центра BitRiver Игоря Рунеца задержали по подозрению в сокрытии денежных средств от взыскания налогов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По его данным, задержание состоялось 30 января. В тот же день мужчине было предъявлено обвинение сразу по трем эпизодам сокрытия денежных средств или имущества от взыскания налогов.

Отмечается, что суд удовлетворил просьбу следователей и назначил Рунецу домашний арест на два месяца в связи с тем, что он является руководителем организаций, сотрудники которых проходят свидетелями по делу. Кроме того, другие возможные соучастники преступлений в настоящий момент не установлены.

BitRiver — крупнейшая майнинговая компания в России, выручка которой в 2024 году превысила 10 млрд рублей. Как сообщает Baza, по состоянию на конец сентября того же года, состояние Игоря Рунеца составляло $230 млн.

В декабре СК по Ингушетии возбудил уголовное дело в отношении майнера, который похитил электричество почти на 30 млн рублей. По версии следствия, житель города Сунжа приобрел оборудование для майнинга криптовалют и установил его в нежилом помещении на улице Энгельса. Своими действиями мужчина причинил энергоснабжающей организации ущерб на сумму в 28,5 млн рублей.

Ранее в России предложили заморозить срок давности по налоговым преступлениям.