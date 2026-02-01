Сафонов пропустил гол между ног в матче Лиги 1

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пропустил гол в матче 20-го тура чемпионата Франции.

На 27-й минуте Сафонов дал мячу проскользнуть между ног. Это произошло спустя пять минут после того, как Сафонов отразил пенальти, сохранив нулевую ничью.

Для «ПСЖ» этот матч выездной. Игра началась в 22:45 по московскому времени.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд.

После этого Сафонов восстанавливался на протяжении нескольких недель, вернулся в общую группу и провел всего несколько тренировок перед тем, как Энрике поставил его в стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Игра завершилась со счетом 1:1.

Ранее во Франции назвали преимущество Сафонова над конкурентом в «ПСЖ».