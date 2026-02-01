Нападающий «Аль-Насра» согласился перейти в «Зенит»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Джон Дуран согласился перейти в петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «Чемпионат».

Соглашение между «Зенитом» и «Аль-Насром» об аренде игрока до конца сезона 2025/2026 может быть достигнуто в ближайшее время.

В текущем сезоне 22-летний форвард провел за «Фенербахче», где выступает на правах аренды, 20 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 32 миллиона евро.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

