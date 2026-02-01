Фигурировавшая в файлах Эпштейна российская модель рассказала о сомнительном приглашении

Модель Рая из краснодарского агентства Shtorm, имя которой фигурирует в рассекреченных документах дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, рассказала RT, что в свое время отказалась от сомнительной поездки за границу. По словам девушки, это, вероятно, сохранило ей жизнь.

По данным, опубликованным министерством юстиции США, в письме Эпштейну от февраля 2018 года (отправитель скрыт) говорится о девушке Рае из агентства Shtorm, владеющей английским языком.

Как заявила сама модель, в марте того же года агентство предложило ей отправиться на работу в Индонезию. Девушка не приняла его из соображений безопасности.

«Я отказалась, так как для меня было небезопасно ехать в страну, где я никого не знаю», — заявила собеседница телеканала.

По словам модели, если бы она согласилась, ее могло уже не быть в живых.

Девушка считает, что руководство агентства не было в курсе о преступных намерениях заказчиков. По ее мнению, люди финансиста могли действовать под прикрытием, представляясь обычными клиентами.

«Они могли осматривать девушек из разных агентств. Звонить в агентство, кем-то представляться. Никто же не знает этой схемы. Просто завуалировали под что-то другое. Дана [директор агентства] точно не поставщик людей. Тут никто не узнает правды о том, что было и почему я там упоминаюсь», — добавила собеседница телеканала.

До этого сообщалось, что Краснодарское модельное агентство Shtorm якобы могло поставлять девушек на скандально известный остров Эпштейна. При этом глава организации опровергла эту информацию. По словам женщины, она готова отстаивать свою позицию в суде и пройти проверку на детекторе лжи. Тем временем в Госдуме призвали проверить деятельность агентства.

