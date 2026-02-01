«Довольны, что уезжаем с очком»: тренер СКА о седьмом поражении подряд

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение команды от московского ЦСКА. Его слова передает пресс-служба ЦСКА.

«Хороший матч. Много позитивного, тех элементов, которых мы ждем от ребят. Мы должны радоваться тому одному очку, которое получили. Это очень важный фактор для того элемента, что команда должна бороться друг за друга. Могли играть на победу, нам дали шанс в овертайме. Но мы довольны, что уезжаем с очком», — цитирует Ларионов

Матч прошел 1 февраля и завершился в основное и овертаймное время со счетом 2:2. Победу в армейском дерби одержали москвичи со счетом 3:2 по буллитам.

На восьмой минуте матча вперед вышел петербургский СКА после точного броска защитника Андрея Педана. На 17-й минуте Денис Гурьянов сравнял счет, переиграв вратаря. Второй период остался за москвичами: Никита Нестеров забросил шайбу, выведя ЦСКА вперед. В начале третьего периода Рокко Гримальди сравнял счет, что отправило команды в овертайм. В дополнительное время СКА не сумел реализовать численное преимущество, и счет матча решился буллитами.

Поражение для СКА стало уже седьмым подряд в текущем сезоне, что является худшей серией в истории клуба. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ СКА идет на восьмом месте, набрав 54 очка. ЦСКА занимает пятое место с 62 набранными очками.

Ранее Ларионов назвал ОИ-2026 без российских хоккеистов неправильным праздником.