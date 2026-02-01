Размер шрифта
Чемпионка ОИ Бестемьянова назвала достойным выступление Валиевой на ЧР по прыжкам

Владимир Астапкович/РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что фигуристка Камила Валиева достойно выступила на чемпионате России по прыжкам. Ее слова приводят РИА Новости.

«Все очень рады, что Камила вернулась в такой красоте! Мало того, она не просто красивая, она прыгает четверной тулуп. Это первое появление на зрителях и хороший задел на то, чтобы вернуться и бороться за самые высокие места. Она очень красиво вернулась, и неважно, какое место она заняла!» — сказала Бестемьянова.

1 февраля Камила Валиева показала худший результат в полуфинале прыжкового чемпионата России. Победителем турнира стала ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова, набрав 127.27 балла.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее Илья Авербух назвал первое выступление Валиевой после возвращения в спорт событием.
 
