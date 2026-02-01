Размер шрифта
Политолог Гращенков объяснил негативное отношение россиян к Ельцину

Политолог Гращенков заявил об историческом давлении на фигуру Ельцина
Сергей Гунеев/РИА Новости

Негативное отношение к первому президенту России Борису Ельцину является результатом воспитания, так как определенные политические силы в свое время способствовали созданию образа Ельцина, как человека «пропившего страну». Такое мнение высказал политолог Илья Гращенков в интервью «Ленте.ру».

«Людей воспитали, что в Ельцине нет ничего хорошего», — подчеркнул эксперт, добавив, что те немногие, кто не считает Ельцина «негативным персонажем» понимают, с какими вызовами он столкнулся.

Он отметил, что историческое давление на фигуру Ельцина продолжается, поскольку он фактически стал символом лихих 90-х.

По мнению политолога, отрицательное восприятие политика усиливается тем, что негативные моменты запоминаются лучше позитивных.

«Возможно, если прекратится историческое давление на фигуру Ельцина, это изменится», – заключил Гращенков.

Оценивая роль Ельцина в российской истории, Гращенков подчеркнул, что его можно считать основателем Российской Федерации и автором действующей Конституции.

Ранее сенатор заявил, что нельзя сравнивать Ельцина с Трампом.
 
