Врачи назвали загрязнители воздуха, приводящие к остановке сердца

Содержание в воздухе нескольких загрязняющих веществ повышает риск остановки сердца, выяснили итальянские врачи из Поликлиники Сан-Матео. Об опасности они рассказали на Конгрессе Европейского общества кардиологов.

Ранее уже было известно, что загрязнение воздуха — потенциальный фактор риска остановки сердца, но связь с конкретными веществами изучалась мало. Чтобы разобраться в вопросе, исследователи собрали данные о ежедневной частоте случаев остановки сердца в 2019 году в нескольких итальянских провинциях и сопоставили с информацией о ежедневных концентрациях различных веществ в воздухе на исследуемой территории.

Всего исследователи обнаружили 1582 внебольничных остановки сердца. Они чаще происходили в дни, когда в воздухе значительно повышалась концентрация твердых частиц (PM10, PM2.5), диоксида азота, угарного газа, бензола и диоксида серы. Чем сильнее были изменения, тем больше случаев остановки сердца наблюдалось. Также вероятность повышалась при снижении температуры. Кроме того, исследователи обнаружили обратную зависимость в случае с озоном — чем больше его было в воздухе, тем реже происходили остановки сердца.

Исследователи предлагают использовать полученные данные для прогнозирования частоты остановок сердца в разных регионах на основе мониторинга состава воздуха — это позволит повысить эффективность работы медицинских служб. Также врачам при работе с пациентами стоит учитывать этот фактор, оценивая риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.