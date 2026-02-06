Размер шрифта
Ректор Центрального университета рассказал о ходе реставрации здания Центрального телеграфа

Центральный университет займет всю площадь отреставрированного Центрального телеграфа
Центральный университет

В Москве завершилась реставрация фасадов и знаковых архитектурных элементов Центрального телеграфа. К 1 сентября 2026 года планируется завершение ремонтных работ трех этажей здания Центрального телеграфа, который станет кампусом Центрального университета, рассказал ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

«Это здание для нас действительно символично, потому что 100 лет назад, когда оно было построено впервые, оно выполняло функцию связи. Новая функция здания будет точно такой же. Здесь тоже будут передаваться знания от студентов, преподавателей, наших индустриальных партнеров, ученых», — сказал он.

Как рассказал Ивашкевич, названия Центрального телеграфа и Центрального университета тесно связаны.

«Эта история началась три года назад, когда компанией «Т-Технологии» было принято решение о создании нового университета для подготовки ИТ-кадров для всей страны. Когда руководство «Т-Технологий» приехало в Центральный телеграф на экскурсию, на выходе из здания президент группы Станислав Близнюк увидел вывеску «Центральный телеграф» и предложил поменять одно слово — так появилось название вуза», — сказал он.

В настоящее время в Центральном университете готовятся специалисты в области информационных технологий.

«Мы рассчитываем дальше расширять спектр своих школ. Также планируется запуск школы естественных наук», — заключил ректор.
 
