Общество

Перед взрывом в мечеть в Исламабаде ворвались три человека

РИА Новости: трое нападавших ворвались в мечеть в Исламабаде перед взрывом
Waseem Khan/Reuters

Трое нападавших перед взрывом ворвались в мечеть Имам Барагах в Исламабаде и ранили местного охранника. Об этом РИА Новости рассказал смотритель этой мечети Ишфак.

«Я находился дома рядом с Имам Барагах, когда услышал звуки выстрелов. Когда прибежал к мечети, обнаружил местного охранника, лежащего на земле с ранением», — сказал Ишфак.

По словам смотрителя, во время разговора с охранником в мечети прогремел сильный взрыв. В результате ранения, несовместимые с жизнью, получил 31 человек и еще 169 пострадали. Ишфак отметил, что мечеть охранялась не полицией, а местными стражами порядка.

До этого газета Dawn со ссылкой на местные власти сообщала, что в шиитской мечети в пакистанской столице Исламабад прогремел взрыв.

Министр обороны страны Ходжа Асиф предположил, что к теракту может быть причастны Индия и Афганистан. По его словам уже «доказано, что террористы, причастные к нападению, ездили в Афганистан и обратно».

Ранее в Иране во время протестов было сожжено более 50 мечетей.
 
