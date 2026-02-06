В Подмосковье сын изрезал мать и отчима ножом во время ссоры

В Подмосковье сын напал с ножом на мать и отчима

В подмосковной Кашире задержан молодой человек по подозрению в нападении на родственников во время ссоры, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает УМВД области.

Инцидент произошел в поселке Большое Руново. По предварительным данным, конфликт между родителями и 26-летним сыном закончился тем, что молодой мужчина схватился за нож. Пострадавшие госпитализированы, подробности об их и состоянии неизвестны.

Нападавшего задержали на месте преступления, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого житель Уссурийска напал с кулаками на сожительницу и сначала повредил автомобиль, принадлежащий ее матери, а затем поднял руку на саму женщину. Рядом оказался сын пострадавшей. Юноша заступился за мать, и в результате между ним и взрослым завязалась драка. На место вызвали сотрудников Росгвардии, которые задержали агрессивного мужчину и передали его правоохранителям.

Ранее в Подмосковье мужчина откусил палец прохожему, который заступился за девушку.