Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В Подмосковье сын изрезал мать и отчима ножом во время ссоры

В Подмосковье сын напал с ножом на мать и отчима
Shutterstock

В подмосковной Кашире задержан молодой человек по подозрению в нападении на родственников во время ссоры, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает УМВД области.

Инцидент произошел в поселке Большое Руново. По предварительным данным, конфликт между родителями и 26-летним сыном закончился тем, что молодой мужчина схватился за нож. Пострадавшие госпитализированы, подробности об их и состоянии неизвестны.

Нападавшего задержали на месте преступления, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого житель Уссурийска напал с кулаками на сожительницу и сначала повредил автомобиль, принадлежащий ее матери, а затем поднял руку на саму женщину. Рядом оказался сын пострадавшей. Юноша заступился за мать, и в результате между ним и взрослым завязалась драка. На место вызвали сотрудников Росгвардии, которые задержали агрессивного мужчину и передали его правоохранителям.

Ранее в Подмосковье мужчина откусил палец прохожему, который заступился за девушку.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!