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В России разработали быстрые тесты на устойчивый туберкулез

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В ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава РФ создали новый прототип тест-системы, которая способна быстро определить устойчивый к антибиотикам туберкулез, пишут «Известия».

Как рассказали изданию специалисты, сокращение сроков тестирования позволит своевременно начать терапию и за короткое время прекратить выделение бактерий у пациента и циркуляцию возбудителя в обществе.

Главный разработчик тест-системы, заведующий отделом инфекционной иммунологии, патологии и биотехнологий «НМИЦ ФПИ», профессор Михаил Владимирский отметил, что новая отечественная тест-система существенно опережает импортные аналоги.

«Кроме того, тест-система позволит определять чувствительность микобактерий туберкулеза одновременно к десяти или более антибиотикам в течение пяти дней, тогда как современный импортный дорогостоящий аналог требует для этого не менее 14 дней», — сказал он.

В будущем использование тест-системы позволит уменьшить в два раза время проведения исследования. Также применение разработки многократно уменьшит стоимость анализа по выявлению лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза, выделенных у пациентов.

Ранее российские ученые изобрели сверхчувствительный быстрый тест на туберкулез.

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