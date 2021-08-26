В России разработали быстрые тесты на устойчивый туберкулез

В ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава РФ создали новый прототип тест-системы, которая способна быстро определить устойчивый к антибиотикам туберкулез, пишут «Известия».
Как рассказали изданию специалисты, сокращение сроков тестирования позволит своевременно начать терапию и за короткое время прекратить выделение бактерий у пациента и циркуляцию возбудителя в обществе.
Главный разработчик тест-системы, заведующий отделом инфекционной иммунологии, патологии и биотехнологий «НМИЦ ФПИ», профессор Михаил Владимирский отметил, что новая отечественная тест-система существенно опережает импортные аналоги.
«Кроме того, тест-система позволит определять чувствительность микобактерий туберкулеза одновременно к десяти или более антибиотикам в течение пяти дней, тогда как современный импортный дорогостоящий аналог требует для этого не менее 14 дней», — сказал он.
В будущем использование тест-системы позволит уменьшить в два раза время проведения исследования. Также применение разработки многократно уменьшит стоимость анализа по выявлению лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза, выделенных у пациентов.
Ранее российские ученые изобрели сверхчувствительный быстрый тест на туберкулез.