Несколько партий спутников OneWeb отделились от «Союза-2.1б», сообщает Twitter Роскосмоса.

«Восьмая группа спутников OneWeb, запущенная в ночь на воскресенье с Байконура, отделилась от разгонного блока «Фрегат», — заявили в Роскосмосе.

До полной разгрузки космического корабля осталось четыре спутника.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил запуск спутника OneWeb.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» успешно вывела на орбиту 34 спутника OneWeb.

Изначально, старт «Союза-2.1б» планировался на 5 августа, позже дату запуска перенесли сначала на 13 августа, потом на 20 августа.

Задержка запуска космического корабля была связана с тем, что 34 спутника «OneWeb» не были доставлены к 13 июля.

В прошлый раз успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb был произведен в мае 2021 года.