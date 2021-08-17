Астрономы рассказали о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 2016 AJ193 пролетит около земли 21 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«Астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра», — рассказал в планетарии

Ученые отметили, что потенциально опасными считаются те астероиды, который приближаются к Земле на расстояние менее 7,5 млн километров. Подобные небесные тела неоднократно пролетали рядом с планетой — многие ближе, чем 2016 AJ193. Так, десять лет назад два астероида размером 100 и 360 метров пролетели в 384 тыс. км от Земли

«За сто лет таких близких пролетов было более 30. Как правило, все предсказанные астероиды беспрепятственно пролетают мимо нас», — вспомнили астрономы.

Они добавили, что опаснее всего те астероиды, которые в силу их особенностей не получается отследить — челябинский метеорит, например.

Ранее стало известно, что Роскосмос привлечет частные компании к мониторингу угроз из космоса.