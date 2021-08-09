В Boeing объяснили причины переноса тестового запуска корабля Starliner к МКС

Компания Boeing в понедельник рассказала о причинах переноса тестового запуска корабля Starliner к МКС в начале месяца. По данным компании, в ходе предполетной проверки не открылись 13 клапанов двигательной системы, передает Reuters. В минувшие выходные специалисты смогли отладить семь из этих клапанов и привести их в рабочее состояние и надеются, что оставшиеся удастся починить в ближайшие дни и запустить корабль до конца месяца.

«Семь из 13 клапанов сейчас работают, как надо», — сказали в компании. Там отметили, что специалисты работают сотрудничестве с NASA и концерном United Launch Alliance, решая, на какую дату можно назначить новую дату пуска.

Изначально старт был запланирован на 30 июля, но не состоялся из-за самопроизвольного включения двигателей российского модуля МКС «Наука». Запустить Starliner хотели вчера, 3 августа, но сделать это не удалось из-за непредвиденных показателей телеметрии двигательной установки космического корабля и старт отложили на один день.