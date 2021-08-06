Ученый спрогнозировал катастрофические изменения погоды в мире

Ослабление системы океанических течений, переносящих теплую воду из тропиков в Северную Атлантику (Атлантической меридиональной циркуляции) приведет к неизбежным катастрофическим изменениям погоды в мире. Такой прогноз сделал климатолог Никлас Боерс (Niklas Boers) из Постдамского института изучения климатических изменений, сообщает «Лента.ру».

Ученый проанализировал изменчивость температуры поверхности моря и солености Атлантического океана с 1870 и 1900 годов, что позволило ему выявить аномалии. Согласно полученным им результатам, ослаблению атлантических течений, на которое уже указывали предыдущие наблюдения, способствует добавление большого количества пресной воды в Северную Атлантику из-за таяния льдов, что значительно снижает соленость морской воды.

«Повышение глобальной температуры приведет к тепловому расширению, также снижающему стабильность текущего состояния Атлантической меридиональной циркуляции. Коллапс циркуляции способен привести к потере устойчивости других компонентов глобальной климатической системы, включая тропические муссоны, ледяной щит и леса Амазонки», — говорится в сообщении.

Ранее помощник секретаря Совбеза России Александр Абелин рассказал, что число опасных природных явлений в России увеличивается из-за изменения климата, их частота растет на 10% ежегодно. Он отметил, что антропогенный фактор и экономика существенно влияют на природную среду в стране, сильное беспокойство вызывает и глобальное потепление. По словам Абелина, это может сильно повлиять на качество жизни россиян.

До этого в Росгидромете сообщали об ускорении климатических изменений в России. По данным экспертов, за минувшее десятилетие в стране прирост температуры составил 0,51°C — в два с небольшим раза больше, чем среднемировой показатель. Ученые полагают, что этот тренд будет нарастать — и он может привести к катастрофическим последствиям.