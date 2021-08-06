Найдены планеты, похожие на те, что находятся в нашей солнечной системе

Ученые из Европейской южной обсерватории в Чили (ESO) обнаружили несколько небесных тел, очень похожих на планеты Солнечной системы возле относительно близкой к Солнцу звезды, сообщает журнал Astronomy & Astrophysics.

Звезда L 98-59 находится в 35 световых годах от Земли, ученые обнаружили пять планет, которые вращаются вокруг этой звезды. В исследовании отмечается, что на трех планетах обнаружено некоторое количество воды, при этом две ближайшие к звезде планеты являются каменистыми и засушливыми.

Одна из экзопланет [планеты вне нашей Солнечной системы — «Газета.Ru»] земного типа предположительно является обитаемой, так как она находится на схожей орбите, подходящем расстоянии от собственной звезды и имеет воду. Ученые считают, что вода составляет 30% от массы этой экзопланеты.

Кроме того, исследователи отмечают возможность существование воды и атмосферы на пятой планете.

Ранее США предложили совершить первую в истории посадку на ближайшую к Солнцу планету.