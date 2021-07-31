Российские космонавты с МКС провели видеоэкскурсию по новому модулю «Наука»

Российский космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту МКС, опубликовал видеоэкскурсию по многоцелевому лабораторному модулю «Наука». Видео есть в его Twitter.

«Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука! Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию», — написал Новицкий.

Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука!



Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию) pic.twitter.com/Jtnb2Ju6Pl — Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 31, 2021

На кадрах видно, как космонавты последовательно открывают люки в модуль, после чего переходят в него. Далее — небольшая экскурсия по самому модулю. Там есть спальное место, уборная, рабочие места, системы регенерации кислорода.

Накануне «Наука» пристыковалась к МКС, и Новицкий с Дубровым впервые зашли в модуль.

Позже появилось первое фото входа экипажа в модуль «Наука».