Ученые «превратили» воду в золотистый металл

Ученые на несколько секунд смогли трансформировать воду в металл золотистого цвета, который обладает электропроводностью, сообщает журнал Nature.

Для этого исследователи загрузили в шприц жидкий натриево-калиевый сплав и медленно подвергли его каплю воздействию водяного пара. Когда пар конденсировался в тонкую пленку вокруг капли, электроны из металла «растворились» в воде и на короткое время придали ей металлические свойства.

Вода оставалась в таком состоянии всего несколько секунд, но эксперимент не требовал высокого давления, которое обычно необходимо для превращения неметаллических материалов в электропроводящие металлы.

Один из авторов эксперимента, Павел Юнгвирт, химик из Чешской академии наук, заявил, что наблюдение за тем, как вода приобретает золотой блеск, стало «ярким моментом в его карьере».

«Это не то, за что вы можете получить грант, но то, чем вы можете с удовольствием заниматься в выходные», — сказал он.

Геофизики считают, что центры массивных планет, таких как Нептун или Уран, содержат воду в таком «металлическом» состоянии, и что металлический водород под высоким давлением может даже стать сверхпроводником , способным проводить электричество без какого-либо сопротивления.

По словам Юнгвирта, для превращения воды в металл таким способом потребуется давление в 15 миллионов атмосфер, что недостижимо для современных лабораторных методов. Но он подозревал, что вода может стать проводящей альтернативным способом — заимствуя электроны у щелочных металлов.

Ученый отметил, что ключом к успеху было найти временное окно, в котором диффузия электронов происходила быстрее, чем реакция между водой и металлами.

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