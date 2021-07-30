Ученые обнаружили бактерию, способствующую долголетию

Ученые в ходе исследований обнаружили у людей, достигших 100-летнего возраста, повышенное содержание уникальных бактерий в кишечнике, которые могут положительно влиять на длительность жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

В рамках исследования ученые проверили состав кишечного микробиома у трех возрастных групп. В первую вошли 160 человек старше 100 лет, во вторую – 112 человек от 85 до 89 лет, в третью – 47 человек от 21 года до 55 лет.

Итоги исследования показали, что у долгожителей по сравнению с остальными возрастными группами в кишечнике содержится больше бактерий Odoribacteraceae, которые приостанавливают рост других более опасных бактерий, вызывающих заболевания.

В публикации отмечается, что точно неизвестно, почему бактерий больше именно у долгожителей. Ученые предполагают, что это может быть вызвано влиянием генетических факторов и различных диет.

Ранее российские ученые, исследуя карьеры Кемеровской области, обнаружили, что там тоже есть микроорганизмы. Они схожи с теми, что населяют горячие источники и другие суровые среды, и способны перерабатывать угарный газ, водород, нитраты и другие, зачастую опасные для человека соединения.