НАСА решило отложить запуск корабля Starliner из-за стыковки «Науки»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) и компания Boeing решили отложить запланированный на 30 июля запуск корабля Starliner, сообщается на сайте НАСА.

«НАСА и Boeing решили отказаться от запуска миссии Orbital Flight Test-2 в пятницу. В настоящее время команда, работающая над запуском, оценивают следующую доступную возможность. Этот шаг дает команде Международной космической станции время для проверки недавно прибывшего модуля Роскосмоса «Наука» и для обеспечения готовности станции к прибытию Starliner», — говорится в сообщении.

В рамках программы Orbital Flight Test-2 30 июля должен был пройти запуск космического корабля Starliner на ракете United Launch Alliance Atlas V с космического стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде. Ожидалось, что корабль прибудет на космическую станцию для стыковки примерно через 24 часа с более чем 400 фунтами груза НАСА и снаряжением для экипажа.

Ранее многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» успешно пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции. Стыковка к станции была произведена в автоматическом режиме. Специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС контролировали процесс.

Позднее произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука», что привело к изменению ориентации МКС. Однако вскоре специалисты на Земле вернули под контроль Международную космическую станцию.