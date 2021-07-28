ООН заявила, что большое количество крупных астероидов могут упасть на Землю

Человечеству известны лишь порядка 40% крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет. Об этом сказано в отчете, опубликованном на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

Согласно документу, в прошлом году всемирная сеть астрономических обсерваторий, распространившаяся более чем на 40 стран, собрала почти 39,5 млн записей о наблюдениях астероидов и комет.

К 17 апреля 2021 года ученые были осведомлены о 25 647 объектах, сближающихся с Землей. При этом в 2020 году обнаружено 2959 таких объектов — рекордное число.

Ранее сообщалось, что в Норвегии упал большой метеорит.