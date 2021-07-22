Эксперт рассказал, может ли коронавирус вызвать преждевременное старение

Невролог Эркин Шамсиев заявил, что коронавирус может запустить процесс преждевременного старения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, коронавирусная инфекция, попадая в организм человека, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить другие нежелательные процессы, например, преждевременное старение. Это связано как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни — зараженный человек морально выгорает, у него появляются фобии, страхи, — так и с естественным влиянием вируса на организм», — сказал он.

Шамсиев добавил, что переболевшим COVID-19 нужно укреплять иммунитет, в том числе заниматься спортом, правильно питаться и бывать больше на свежем воздухе.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что после получения первой дозы вакцины против COVID-19 необходимо принять меры, чтобы не заболеть коронавирусом. По словам врача, если организм в данный момент получает дозу «живого вируса», ответ может быть непредсказуемым: как весьма слабым, по типу обычного ОРВИ, так и чрезмерным, с тяжелым мультисистемным поражением.