«Роскосмос» прекратит контролировать соцсети космонавтов

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация прекратит практику предварительной проверки информации, распространяемой космонавтами в соцсетях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он добавил, что космонавты будут самостоятельно «обеспечивать для себя понимание рамок того, что нужно рассказывать людям».

Таким образом, Рогозин рассчитывает опередить конкурентов.

«Только Центр подготовки космонавтов выработает некий алгоритм. Со стороны «Роскосмоса» такого не будет», — уточнил политик.

По словам главы корпорации, «картинка, которая вырывается наружу, она такая квазигероическая, при этом сусальная, настолько пресноводная, что аж противно на нее смотреть» Он подчеркнул, что «Роскосмос» хочет показать, «как оно есть на самом деле».

Ранее Рогозин прокомментировал заявления о нехватке скафандров.

До этого глава госкорпорации «Роскосмос» заявил, что компания займется повышением заработной платы на ракетно-космических предприятиях.