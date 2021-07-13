Российский НИИ разработает космическую систему переработки углекислого газа

Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения (НИИхиммаш) планирует разработать систему переработки углекислого газа для обеспечения жизнедеятельности в космосе.

«Основными перспективными направлениями в сфере создания систем жизнеобеспечения в космосе являются: разработка системы переработки диоксида углерода (СПДУ)», — говорится в годовом отчете института.

По мнению разработчиков, на борту пилотируемой станции СПДУ позволит собирать углекислый газ и перерабатывать его «до воды и метана для повышения замкнутости комплекса регенерационных систем жизнеобеспечения по кислороду на борту космического объекта».

НИИ планирует провести испытания опытного образца на электромагнитную совместимость, после — доработать систему. В отчете также отмечается, что в 2020 году научно-технический совет провел обзор систем переработки углекислого газа для долгосрочных космических полетов.

В документе также упоминается перспектива «разработка, изготовление и поставка воды из урины» для российского сегмента МКС.

Ранее сообщалось, что в угольных пластах Кузбасса нашли микробов, перерабатывающих вредные вещества.