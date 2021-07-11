Маск и Безос поздравили Брэнсона с успешным полетом к границе космоса

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поздравил британского миллиардера и владельца компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с успешным полетом к границе космоса.

«Поздравляю, прекрасный полет!» — написал он в комментарии к посту Брэнсона в Twitter.

Основатель Amazon Джефф Безос тоже передал поздравления Брэнсону.

«С нетерпением жду, когда смогу вступить в клуб», — написал он у себя в Instagram.

Сам Безос планирует отправиться в суборбитальный полет 20 июля. Он полетит на корабле, созданном его аэрокосмической компанией Blue Origin, которая является конкурентом Virgin Galactic.

Ранее ракетоплан VSS Unity компании Virgin Galactic с Брэнсоном на борту завершил полет к границе космоса и успешно вернулся на Землю. Корабль совершил первый испытательный тестовый суборбитальный полет при полной загрузке.

Вместе с бизнесменом в полете приняли участие пять сотрудников Virgin Galactic — пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес, которая руководила ходом полета.