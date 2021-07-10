Рогозин назвал «детским садом» сообщения о планах построить АЭС на Марсе

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация не планирует строить атомную электростанцию на Марсе. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Детский сад. «Роскосмос» никогда ничего подобного не предлагал», — сказал он.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что «Роскосмос» предложил построить на Марсе АЭС. Уточнялось, что марсианскую АЭС хотят доставить на орбиту Марса в составе ядерного буксира «Зевс», после чего сбросить на поверхность планеты на парашюте. После посадки произойдет «задействование ЯЭУ (ядерной энергоустановки) и «энергоснабжение марсианской базы».

Кроме того, по данным агентства, ядерный буксир «Зевс», оснащенный средствами ретрансляции сигналов и размещенный в точке либрации системы «Солнце-Марс» (равенства гравитационных сил этих тел), позволит организовать «высокоскоростной канал передачи информации на Землю с поверхности Марса и находящихся на орбите Марса космических аппаратов».