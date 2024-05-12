Самолет едва не сел на Ярославское шоссе и напугал водителей

На Ярославском шоссе легкомоторный самолет низко пролетел над проезжей частью и напугал водителей, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что легкомоторный самолет стремительно снижается над загородной трассой с разделительным заграждением, по которой движутся автомобили. Водитель автомобиля, в котором установлен регистратор, увидел летящий навстречу самолет и резко перестроился вправо, на асфальтированную обочину.

Столкновения не произошло, летательный аппарат пролетел мимо на небольшой высоте. Инцидент произошел в Подмосковье, в Пушкинском городском округе, уточняет Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Ранее на востоке Москвы водитель ВАЗ-2106 с двумя несовершеннолетними девушками врезался в грузовик.