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Полина Гагарина объяснила, почему не комментировала развод с Исхаковым

Певица Гагарина призналась, что не комментировала развод из-за дочери

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Полина Гагарина призналась в интервью с блогершей Надеждой Стрелец, что не комментировала развод с фотографом Дмитрием Исхаковым из-за дочери.

Гагарина объяснила, что хотела оставаться для дочери хорошим примером. Артистка желала, чтобы ее ребенок мог положиться на своих родителей и прийти к ним за советом.

Гагарина отметила, что старалась не зацикливать Исхакова только на ее жизни и творчестве. Она поддерживала начинания мужа и настояла на открытии им фотостудии. Однако певица не отрицает, что первое время для нее важно было, чтобы ее партнер был рядом. Поэтому она просила супруга и всю семью сопровождать ее везде.

«Тогда были такие какие-то обстоятельства. Сейчас бы я так не сделала никогда. <…> Есть у каждого выбор: смотря как захотеть, смотря как себя поставить и почувствовать», — отметила исполнительница.

Гагарина уверила, что в таких поездках «не вырывала» Исхакова из бизнеса. Артистка не стала раскрывать причину развода. При этом она призналась, что экс-супруг тяжело ее отпускал. На данный момент фотограф и певица поддерживают дружеские отношения. По словам знаменитости, Исхаков часто навещает дочь.

«Дима как приходил домой в гости, так и ходит. Особенно когда я на гастролях или не дома. У нас будто смена караула», — поделилась певица.

Гагарина и Исхаков были в браке с 2014 по 2020 год.

Ранее Полина Гагарина назвала неправдой слухи о приостановке карьеры.

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