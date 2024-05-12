В России ищут неординарные подходы к борьбе с износом жилфонда

Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ заявил, что борьба с износом жилого фонда в России потребует неординарных подходов. Его слова передает РИА Новости.

«Износ жилищного фонда продолжает усиливаться, мы пока не смогли базово негативный тренд переломить в жилищном строительстве. Он потребует неординарных подходов, включая юридические, финансовые и организационные», — сказал он.

11 мая в городе Печоре в республике Коми произошло частичное обрушение пятиэтажного дома. Здание расположено на Печорском проспекте.

Накануне глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин предложил назначить Марата Хуснуллина и Дмитрия Патрушева заместителями главы правительства. То же касается Дмитрия Чернышенко.

Ранее стало известно, что партия СРЗП не поддержит более 10 кандидатур в новое правительство РФ.