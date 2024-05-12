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В силовых структурах рассказали, откуда был нанесен удар ВСУ по Белгороду

Удар по Белгороду предварительно был нанесен ВСУ из района Казачьей Лопани

Запуск ракеты по Белгороду был предварительно осуществлен Вооруженными силами Украины (ВСУ) из района Казачьей Лопани в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Запуск ракеты предварительно осуществлялся с юго-запада, это район Казачьей Лопани», — сообщили там.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания снаряда. Момент прилета попал на видео.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее в Белгороде отменили ракетную опасность.

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