В силовых структурах рассказали, откуда был нанесен удар ВСУ по Белгороду

Запуск ракеты по Белгороду был предварительно осуществлен Вооруженными силами Украины (ВСУ) из района Казачьей Лопани в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Запуск ракеты предварительно осуществлялся с юго-запада, это район Казачьей Лопани», — сообщили там.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания снаряда. Момент прилета попал на видео.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее в Белгороде отменили ракетную опасность.