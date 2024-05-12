Украинских военных назвали подонками после атаки на Белгород

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал украинских военных, обстрелявших Белгород, подонками, которые своими жертвами выбирают мирное население. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Очередной теракт киевского людоедского режима в Белгородской области. Не в силах противостоять нам на поле боя, эти подонки своими жертвами выбирают мирное население, бьют по тем, кто не может им дать по зубам», — написал депутат.

По его словам, только ликвидация «кровавого клоуна Зеленского и его прикормышей» гарантирует спокойствие на российских границах, что является одной из целей специальной военной операции (СВО).

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

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